Появились кадры обломков запущенной по России британской ракеты Storm Shadow

Дальнобойный снаряд ударил по Луганску

Накануне, 12 мая, на территории нового российского региона – Луганской народной республики произошла большая трагедия. По мирной столице субъекта РФ ударили мощные британские ракеты Storm Shadow. В интернет-пространстве появились кадры с обломками смертоносного снаряда.

Эпичные снимки публикуют журналисты "Пятого канала". Надпись на одном из фрагментов указывает, что снаряд принадлежит западной компании и относится к англо-французскому производству.



Напомним, в результате жестокой атаки по Луганску шестеро детей получили ранения различной степени тяжести. Удар был нанесен 12 мая, в День Республики.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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