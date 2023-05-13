Появились кадры обломков запущенной по России британской ракеты Storm Shadow

Дальнобойный снаряд ударил по Луганску

Накануне, 12 мая, на территории нового российского региона – Луганской народной республики произошла большая трагедия. По мирной столице субъекта РФ ударили мощные британские ракеты Storm Shadow. В интернет-пространстве появились кадры с обломками смертоносного снаряда.



Эпичные снимки публикуют журналисты "Пятого канала". Надпись на одном из фрагментов указывает, что снаряд принадлежит западной компании и относится к англо-французскому производству.