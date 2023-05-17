Незалежные продолжают терроризировать мирных граждан

Сегодня, 17 мая, тревожные новости пришли из приграничного с украинским государством российского региона. Стало известно, что бойцы Вооруженных сил Незалежной впервые нанесли удар по Белгородской области из танка. Такую информацию публикуют авторы Telegram-канала Mash.



По данным журналистов, боевая машина украинского противника находилась в селе Бударки, которое граничит с Российской Федерацией. Украинцы открыли огонь и выпустили из танка дюжину снарядов. Удар пришелся по окраинам хутора Старый.



На данный момент известно, что в ходе вероломной атаки Вооруженных сил украинского государства никто не пострадал. Также прибывшие на место эксперты не зафиксировали разрушений.



При этом особо отмечается, что ранее Украина не решалась на то, чтобы так близко подгонять танки к границе с нашей страной. Киев очень боится, что дорогостоящая техника будет уничтожена российскими противотанковыми ракетами.



К слову, ранее стало известно, что наш истребитель уничтожил американскую зенитно-ракетную установку Patriot, находившуюся в Киеве.

