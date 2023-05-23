Диверсанты сбили Ми-8 в Белгородской области - соцсети

Диверсанты сбили Ми-8 в Белгородской области - соцсети
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Официально информацию не подтверждали

Анонимные Telegram-каналы утверждают, что якобы накануне, 22 мая, во время боестолкновений с группой диверсантов в Белгородской области потерпел крушение российский военный вертолет Ми-8. Официального подтверждения информации нет.

Подобные сообщения стали появляться еще в понедельник. Российские источники, близкие к военным, стали сообщать о крушении вертолета в районе Прохоровки, однако они отрицали связь проникновением ДРГ в регион.

Сегодня осведомители утверждают, что якобы к инциденту имеют отношение диверсанты. Во время столкновений они были вооружены ПЗРК и американским ЗРК Avenger ближнего радиуса действия. Судьба экипажа неизвестна.

Также появились сообщения, что ДРГ в данный момент обосновалась на пограничном пункте в Белогородской области и начала строить там оборонительные сооружения. Источники информируют, что к Козинке подходят новые диверсионные группы со стороны Украины.

Губернатор региона Вячеслав Гладков утверждает, что сейчас ведется активная информационная атака, цель которой – посеять панику в обществе.

Источник: Военный обозреватель • Требует проверки
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