Диверсанты сбили Ми-8 в Белгородской области - соцсети

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
Анонимные Telegram-каналы утверждают, что якобы накануне, 22 мая, во время боестолкновений с группой диверсантов в Белгородской области потерпел крушение российский военный вертолет Ми-8. Официального подтверждения информации нет.
Подобные сообщения стали появляться еще в понедельник. Российские источники, близкие к военным, стали сообщать о крушении вертолета в районе Прохоровки, однако они отрицали связь проникновением ДРГ в регион.
Сегодня осведомители утверждают, что якобы к инциденту имеют отношение диверсанты. Во время столкновений они были вооружены ПЗРК и американским ЗРК Avenger ближнего радиуса действия. Судьба экипажа неизвестна.
Также появились сообщения, что ДРГ в данный момент обосновалась на пограничном пункте в Белогородской области и начала строить там оборонительные сооружения. Источники информируют, что к Козинке подходят новые диверсионные группы со стороны Украины.
Губернатор региона Вячеслав Гладков утверждает, что сейчас ведется активная информационная атака, цель которой – посеять панику в обществе.
Официальных заявлений ни с одной стороны не было