ДРГ вторглась еще в три села Белгородской области - СМИ

ДРГ вторглась еще в три села Белгородской области - СМИ
Фото: Google карты
Официального подтверждения нет

Источники Readovka утверждают, что украинская ДРГ ворвалась в село Богун-Городок в Борисовском районе. Сообщается о боях в населенном пункте.

При этом Shot со ссылкой на собственных осведомителей сообщает, что попытка прорыва диверсантов была пресечена, бойцы отступили.

Богун-Городок расположен в Белгородской области в 35 км от украинской границы, поблизости находится населенный пункт Щетиновка. 

Анонимные Telegram-каналы также сообщили, что ДРГ смогла прорваться в Щетиновку и Горьковское. Подтверждения информации нет.

Ранее российское Минобороны выступило с официальным заявлением о происходящем в приграничном регионе. По информации ведомства, было уничтожено более 70 участников ДРГ. 

Источник: Readovka • Требует проверки
новости партнеров

Зеленский засекретил свое местоположение после саммита G7

Появились новые фото лидера

Глава ГУР Украины Буданов обратился к России с предупреждением

Военный открестился от нападения на российский регион

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей