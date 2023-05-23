ДРГ вторглась еще в три села Белгородской области - СМИ

Официального подтверждения нет

Источники Readovka утверждают, что украинская ДРГ ворвалась в село Богун-Городок в Борисовском районе. Сообщается о боях в населенном пункте.

При этом Shot со ссылкой на собственных осведомителей сообщает, что попытка прорыва диверсантов была пресечена, бойцы отступили.

Богун-Городок расположен в Белгородской области в 35 км от украинской границы, поблизости находится населенный пункт Щетиновка.

Анонимные Telegram-каналы также сообщили, что ДРГ смогла прорваться в Щетиновку и Горьковское. Подтверждения информации нет.

Ранее российское Минобороны выступило с официальным заявлением о происходящем в приграничном регионе. По информации ведомства, было уничтожено более 70 участников ДРГ.