ДРГ вторглась еще в три села Белгородской области - СМИ

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Источники Readovka утверждают, что украинская ДРГ ворвалась в село Богун-Городок в Борисовском районе. Сообщается о боях в населенном пункте.
При этом Shot со ссылкой на собственных осведомителей сообщает, что попытка прорыва диверсантов была пресечена, бойцы отступили.
Богун-Городок расположен в Белгородской области в 35 км от украинской границы, поблизости находится населенный пункт Щетиновка.
Анонимные Telegram-каналы также сообщили, что ДРГ смогла прорваться в Щетиновку и Горьковское. Подтверждения информации нет.
Ранее российское Минобороны выступило с официальным заявлением о происходящем в приграничном регионе. По информации ведомства, было уничтожено более 70 участников ДРГ.
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