Россия отомстила Западу за обман в зерновой сделке

Американцы набросились на Москву с новыми обвинениями

Представитель госдепартамента США Мэттью Миллер утверждает, что российская сторона нарушает обязательства по зерновой сделке и не выпускает корабли из украинских портов. Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами в ведомстве.

Миллер рассказал, что, по условиям договоренности, экспорт должен беспроблемно осуществляться из трех портов Украины, однако Россия отказывается допускать корабли в один из них, сообщает телеканал "360".

"Это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе", – приводит его слова "Радио 1".

Ранее в Евросоюзе отказались выполнять ключевое требование России при продлении зерновой сделки. Москва настаивала на возобновлении работы SWIFT для Россельхозбанка, который осуществляет основные транзакции в сельскохозяйственной сфере. Однако в ЕС заявили, что делать этого не будут, поскольку мера противоречит введенным антироссийским санкциям.

Российская сторона, в свою очередь, отмечала, что текущие два месяца станут показательными для будущего зерновой сделки – если Запад откажется выполнять условия России, то последующего возобновления договоренностей не будет.