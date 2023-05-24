Россия отомстила Западу за обман в зерновой сделке

Россия отомстила Западу за обман в зерновой сделке
Фото: freepik.com
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Представитель госдепартамента США Мэттью Миллер утверждает, что российская сторона нарушает обязательства по зерновой сделке и не выпускает корабли из украинских портов. Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами в ведомстве.

Миллер рассказал, что, по условиям договоренности, экспорт должен беспроблемно осуществляться из трех портов Украины, однако Россия отказывается допускать корабли в один из них, сообщает телеканал "360".

"Это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе", – приводит его слова "Радио 1".

Ранее в Евросоюзе отказались выполнять ключевое требование России при продлении зерновой сделки. Москва настаивала на возобновлении работы SWIFT для Россельхозбанка, который осуществляет основные транзакции в сельскохозяйственной сфере. Однако в ЕС заявили, что делать этого не будут, поскольку мера противоречит введенным антироссийским санкциям.

Российская сторона, в свою очередь, отмечала, что текущие два месяца станут показательными для будущего зерновой сделки – если Запад откажется выполнять условия России, то последующего возобновления договоренностей не будет.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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