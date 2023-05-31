Украинцы терроризируют мирные города

За минувшие сутки около десятка дронов обрушились на многострадальный российский регион – Брянскую область. Украинский противник пытался ударить по Климовскому району. Такой информацией с журналистами поделились в экстренных службах.



Сообщается, что все удары обошлись без последствий. Попытки Вооруженных сил Незалежной нанести ущерб российскому субъекту провалились. Рой беспилотников не смог причинить вред Брянщине.



Большую часть боевых дронов сбили, другие "уложила" система радиоэлектронной борьбы. Несколько беспилотных летательных аппаратов рухнули рядом с селом Куршановичи.



Тем временем, бойцы российской армии продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Сегодня стало известно, что наши военные высокоточными ударами ракет и бомб уничтожили первую бригаду специального назначения Вооруженных сил украинского государства.

