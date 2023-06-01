Группа боевиков "самоликвидировалась"

Сегодня, в первый день лета, группа незалежных террористов попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации. Диверсанты намеревались попасть в многострадальный город Шебекино Белгородской области. Такой информацией поделись с главном оборонном ведомстве нашей страны.



Сообщается, что из 70 ликвидированы пять десятков украинских террористов. Одна из групп намеревалась попасть в нашу страну, двигаясь вдоль левого берега речки Северский Донец. Там непрошеные гости нарвались на минное поле. Большая часть группировки взлетела на воздух, остальных ликвидировали наши артиллеристы.



Также в Министерстве обороны сообщили, что в атаке на российские земли приняли участие порядка 70 незалежных вояк при поддержке пяти танков, четырех боевых бронемашин, семи пикапов и одного "Камаза". Бойцы Армии России успешно предотвратили нападение на наш регион.



К слову, ранее в Польше указали на роковую ошибку украинских властей. Киевский режим зря считал, что западная коалиция обладает всемогуществом и поможет "разделаться" с нашей страной.

