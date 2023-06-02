Киев не теряет надежды продвинуться на фронте

Несмотря на весьма плачевное положение Вооруженных сил Незалежной, руководители киевского режима готовы на все, чтобы добиться хотя бы каких-то результатов. Так, стало известно, что украинский противник завершил формирование ударных группировок для нападения на многострадальную Запорожскую область.



Такой информацией поделился представитель местных властей Владимир Рогов. Высокопоставленный госслужащий рассказал, что киевский режим рассчитывает на прорыв под Запорожьем и в самое ближайшее время может пойти в атаку.

"На Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок Вооруженных сил Украины", – сообщил представитель местных властей.

Рогов добавил, что в ближайшее время предоставит информацию по составу и количеству украинских боевиков, а также их первоочередных целях.



Тем временем, украинский противник продолжает бить по мирным городам. Сегодня, 2 июня, стало известно о нападении на энергетические объекты под Смоленском. Диверсия противника не увенчалась успехом.

