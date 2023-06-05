Противник рассчитывает прорвать нашу оборону

В Запорожской области снова начались кровопролитные боестолкновения. Украинский противник собрал все силы в кулак и бросился на новый российский субъект. Тревожными новостями поделился представитель местных властей Владимир Рогов.



Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что ожесточенные бои возобновились с самого раннего утра 5 июня. Противник пошел в атаку в 4 утра. На этот раз незалежным воякам удалось скопить еще больше сил, и они начали действовать более организованно.



Как сообщил Рогов, активные столкновения происходят в районе Времевьеского выступа. Бои начались там вчера, 4 июня, и сегодня утром продолжились. Вражеские полки пытаются прорвать нашу оборону в районе сел Новополье, Приютное, Новодаровка, Ровнополь.



Ранее стало известно, что украинская армия приступила к крупному наступлению на пяти участках фронта. Незалежный противник надеется прорвать оборону Вооруженных сил России.

