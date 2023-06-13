Известный российский спортсмен погиб в зоне СВО

Мужчине был 41 год

Красноярские СМИ сообщили о гибели пятикратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Максима Бахратова в зоне СВО. Его опознали после проведенного анализа ДНК.

Спортсмену был 41 год. Известно, что он был семикратным чемпионом России. По предварительным данным, мужчина погиб еще 1 апреля, но об этом стало известно только сейчас.

Бахратов, по неподтвержденной информации, воевал в составе ЧВК "Вагнер", куда он попал в начале 2023-го года, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Он был завербован из тюрьмы, где отбывал срок за взяточничество в особо крупных размерах – всего он получил шесть лет.

В Красноярском крае его также знали как экс-директора Татышев-парка. У спортсмена остались жена, сестра и мать. Детей у него не было. Его похоронят на кладбище Бадалык 14 июня.

Ранее также стало известно о гибели высокопоставленного генерала в зоне СВО.