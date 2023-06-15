Главный разведчик Украины Буданов тяжело ранен – источник

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Сегодня, 15 июня, информированный источник поделился важными сведениями. Согласно предоставленным данным, Кирилл Буданов, занимающий пост руководителя Главного управления разведки оборонного министерства Украины, получил очень серьезные ранения.
Такой информацией с журналистами поделился источник в силовых структурах. Сообщается, что высокопоставленный украинец пострадал во время недавнего удара Армии России по логову разведчиков в Киеве. Известно, что Буданова спешно погрузили в спецборт Военно-воздушных сил Америки и отправили в Германию. Сейчас его спасают берлинские врачи.
Буданов особенно прославился тем, что прямо призывал к проведению террористических атак на территории нашей страны. Более того, недавно он признался в причастности к жестоким нападениям на граждан России. Буданов стал одним из самых отъявленных украинских русофобов, он регулярно призывает к осуществлению насилия на территории нашей страны.
Напомним, 29 мая был нанесен мощный удар по украинским аэродромам, командным пунктам и авиатехнике. В частности, по имеющимся данным, один из ударов был нанесен по офису ГУР.
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