Главный разведчик Украины Буданов тяжело ранен – источник

Главный разведчик Украины Буданов тяжело ранен – источник
Фото: www.unsplash.com
Незалежный попал под российскую ракету

Сегодня, 15 июня, информированный источник поделился важными сведениями. Согласно предоставленным данным, Кирилл Буданов, занимающий пост руководителя Главного управления разведки оборонного министерства Украины, получил очень серьезные ранения.

Такой информацией с журналистами поделился источник в силовых структурах. Сообщается, что высокопоставленный украинец пострадал во время недавнего удара Армии России по логову разведчиков в Киеве. Известно, что Буданова спешно погрузили в спецборт Военно-воздушных сил Америки и отправили в Германию. Сейчас его спасают берлинские врачи.

Буданов особенно прославился тем, что прямо призывал к проведению террористических атак на территории нашей страны. Более того, недавно он признался в причастности к жестоким нападениям на граждан России. Буданов стал одним из самых отъявленных украинских русофобов, он регулярно призывает к осуществлению насилия на территории нашей страны.

Напомним, 29 мая был нанесен мощный удар по украинским аэродромам, командным пунктам и авиатехнике. В частности, по имеющимся данным, один из ударов был нанесен по офису ГУР.

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