Появился кадр за неделю до подрыва Каховской ГЭС – во всем сразу обвинили Россию

Появился кадр за неделю до подрыва Каховской ГЭС – во всем сразу обвинили Россию
Фото: соцсети
В Киеве настаивают, что не имеют к инциденту отношения

Украинские военные передали западным журналистам фотографию, снятую с беспилотника примерно за неделю до происшествия на Каховской ГЭС. На ней видно, что на территории плотины сверху был размещен подозрительный автомобиль, в салоне которого виднелись две бочки. Украинцы настаивают, что там находилась взрывчатка, с помощью которой и подорвали объект.

При этом Украина утверждает, что основной взрыв произошел в машинном отделении, а начиненный взрывчаткой автомобиль использовался для усиления эффекта. Того, что на фото виднеется внутри салона авто не хватило бы для разрушения дамбы.

Отдельно западные журналисты заявили, что у ВСУ не было в арсенале ракеты, способной разрушить ГЭС – с полезной нагрузкой более 500 кг. Поэтому они заявили, что во всем, вероятно, виновата Россия. 

Источник: Политика страны • Требует проверки
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