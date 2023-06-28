Редко, да метко: Россия использует высокоточные ракеты для ликвидации ВСУ

Главная цель: командование ВСУ и склады боеприпасов

В ходе специальной военной операции на Украине Россия показала, насколько эффективно высокоточное оружие для достижения поставленных целей. Только за последние дни нашими ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены склады артиллерийских боеприпасов, доставленных на Украину из стран НАТО, а также ряд важных военных объектов.

Так, в ночь на субботу, 24 июня, российские "Кинжалы" и "Калибры" поразили центры радиотехнической разведки и авиацию противника на военных аэродромах "Канатово" и "Днепр". Чуть ранее, 23 июня, высокоточным оружием большой дальности ВС РФ уничтожили склад с крылатыми ракетами "Storm Shadow" на авиабазе в Хмельницкой области. Как пояснили в Минобороны РФ, это стало нашим ответом на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив между Крымом и Херсонской областью.

Такие высокоточные удары позволяют избежать жертв среди гражданского населения Украины и при этом решать задачи СВО. Российские ракетчики бьют по военным складам, местам скопления боевой техники, точкам установки ПВО и даже пунктам управления и разведки с хирургической точностью. А как иначе, когда украинское командование с первых дней СВО использует мирное население в качестве живого щита.

Впрочем, такая тактика их не спасает. Доказательством служит, к примеру, длительное отсутствие на публике главкома ВСУ Залужного и главы военной разведки Буданова. Попытки киевских медийщиков объяснить это деловыми поездками и крайней занятостью не смогли ввести в заблуждение. Всем ясно, что одного вывело из строя высокоточное попадание по пункту управления войсками в районе села Посад-Покровское под Херсоном, а второго – четкое попадание российской ракеты по штабу ГУР Минобороны в Киеве. Под удар попали и другие высокопоставленные офицеры ВСУ. При этом о сопутствующих жертвах среди мирного населения вокруг не сообщалось, так что можно утверждать об их отсутствии. В противном случае украинцы не преминули бы воспользоваться шансом устроить бучу на Западе, ведь, как показывает опыт, для этого им обычно даже существенного повода не требуется.

Так что каждое руководящее лицо на Украине, провоцирующее кровопролитие и строящее планы атаки на Россию, должно знать: от "Кинжала" да "Калибра" не убежать, за чужой спиной не спрятаться. Бьют они редко, избирательно, но метко, последовательно уничтожая на Украине носителей идей нацизма и терроризма. При этом есть плохая новость для командования ВСУ: производство высокоточных ракет дальнего действия в России, как сообщает телеграм-канал "Военный атташе", уже увеличено в разы.