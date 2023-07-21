Путин несколько раз обидно обозвал Зеленского во время выступления

На мирное урегулирование конфликта нет и намека

Во время оперативного совещания Совбеза Владимир Путин сделал ряд заявлений, которые касались украинского контрнаступления. Помимо критики в адрес украинских военных, президент России резко высказался о представителях официального Киева, несколько раз оскорбив Зеленского.

По словам лидера, результатов контрнаступления нет, и это невероятно разочаровывает западных кураторов Украины. На данный момент в Европе постепенно наступает отрезвление.

"Киевский режим будет пытаться спасти свою продажную шкуру, им наплевать на народ Украины", – в первый раз указал на украинского президента Путин.

Журналистка Ольга Скабеева выразила мнение, что глава России обозвал Зеленского "шкурой".

Далее президент продолжил, указав, что украинский лидер является "предателем интересов украинского народа". Это стало вторым оскорблением в адрес Зеленского.

Это не первая перепалка между представителями России и Украины. Ранее Путин назвал украинского президента "позором еврейского народа", а Зеленский, в свою очередь, выдвинул встречное обзывательство.