Украинские СМИ заявили об ударе по десантному кораблю РФ в Новороссийске

Официального подтверждения информации нет

После ночной атаки на новороссийский порт появились сообщения, что большой десантный корабль ВМФ "Оленегорский горняк" получил повреждения. В соцсетях начали распространять кадры, как судно буксируют к берегу – оно было завалено на один бок.

Осведомители заявили, что инцидент случился из-за потопления нижнего трюма, однако каким образом это произошло не поясняли. Они полагали, что его могло задеть осколками после уничтожения вражеских беспилотников, либо произошла неожиданная поломка.

Украинские СМИ уже подхватили появившуюся в соцсетях информацию. Они утверждают, что причина произошедшего с БДК "Оленегорский горняк" – атака наводного беспилотника. В качестве подтверждения были опубликованы кадры, на которых запечатлен предполагаемый момент случившегося. Никаких подтверждений, что на видео зафиксирован именно этот момент, нет.

Российская сторона пока не отреагировала на появившиеся слухи о возможном подбитии корабля. Согласно официальной информации, пострадавших после атаки на Новороссийск нет.

Ранее "Утро.ру" сообщало, какой могла быть вероятная цель атаки на порт в Новороссийске.