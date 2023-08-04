Только один вариант: озвучен возможный ответ России на удар по Новороссийску

Украинцев хотят лишить выхода к морю

Украинские наводные беспилотники в пятницу предприняли попытку атаковать портовую инфраструктуру в Новороссийске. Информацию об этом подтвердили региональные власти, а также Минобороны. Военный корреспондент Александр Коц рассказал, как Россия может ответить на это нападение.

Он отметил, что российская армия уничтожила еще не все цеха сборки надводных беспилотных катеров Украины. И чтобы воспрепятствовать повторению подобных инцидентов военкор назвал единственный вариант, который поможет защитить порты.

"Тут только один рецепт – отрезать Украину физически от Черного моря", написал он.

Также он призвал заблокировать ВСУ выход к Дунаю, чтобы лишить украинцев возможности запускать беспилотники по воде.

Ранее украинские СМИ заявили, что в результате атаки на Новороссийск был поврежден российский БДК "Оленегорский горняк". Официального подтверждения информации не было.