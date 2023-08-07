Битва за Артемовск: ВС РФ готовятся к новому противостоянию

Противник планирует наступление

В начале июля российская сторона перебросила на артемовское направление несколько подразделений. В том числе и "Ахмат", которые продолжают находиться на позициях. Командир спецназа Апты Алаудинов утверждает, что ВСУ хотят предпринять попытку отвоевать город в ближайшее время.

Он утверждает, что украинские солдаты готовятся к очень серьезному рывку в сторону Артемовска (Бахмута).

"Но что бы он (противник) ни делал, у него нет сил для того, чтобы взять Бахмут – Артемовск, это вопрос однозначный", – подчеркнул Алаудинов.

По его словам, сейчас Киев предпринимает значительные усилия, пытаясь продвинуться вглубь артемовского направления, но терпит серьезные потери. В результате наступления ВСУ лишились 22-й бригады, поскольку остатки пришлось расформировать по другим подразделениям.

Ранее ВСУ уже предпринимали попытку пойти на Артемовск. Это произошло в начале лета. Однако успехом их действия не увенчались.