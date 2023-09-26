Украинская пропаганда опять врет

В минувшую пятницу, 22 сентября, вооруженные силы Украины ударили по штабу Черноморского флота в Крыму. Разумеется, пропагандистская машина преступного киевского режима после чрезвычайного происшествия раскрутилась на полную катушку и, как это часто происходит, начала выдавать желаемое за действительное.

Так, украинская сторона сообщила, что в результате атаки ВСУ в штабе ЧФ РФ погибли несколько десятков офицеров, в том числе, командующий флотом. Имя вывосокпоставленного военного вражеская пропаганда не озвучивала, однако, по данным Министерства обороны России, должность занимает адмирал Виктор Соколов.

Кроме того, Незалежная заявила, что более сотни военных получили ранения, что расходится с официальной версией МО РФ. В ведомстве уточнили, что один военный считается пропавшим без вести.

Гибель командующего флотом и вовсе опровергают СМИ. Так, по данным телеканала "Царьград", адмирал Виктор Соколов жив. Об этом журналистам сообщил осведомленный источник. Это значит, что украинская пропаганда опять врет.

При этом в новость о его гибели не верят даже на Украине. В Киеве, несмотря на заявления украинских спецслужб, утверждают, что доказательств произошедшего представлено так и не было, сообщает "Свободная пресса".

Напомним, об атаке на штаб Черноморского флота сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Глава региона призвал местных жителей не посещать центр города и не покидать здания, предупредив о риске новых атак. За день до этого ПВО пресекли нападение беспилотников на город.

Ранее подобные домыслы украинцы распространяли о Рамзане Кадырове, однако подтверждения они так и не нашли. Недавно глава Чечни побеседовал с Ксенией Собчак по телефону, прокомментировав видео со своим сыном, сообщает телеканал "360".