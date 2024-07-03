Американцы пригрозили Москве

Помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О'Брайен заявил, что в случае дальнейшего продвижения российских войск в зоне СВО Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по территории России на большей дальности. Такое высказывание он сделал в рамках слушаний комитета палаты представителей по международным отношениям.

Во время мероприятия республиканец Томас Кин напомнил, что США согласились расширить дальность только после продвижения ВС РФ в Харьковской области. На данный момент украинцам разрешено бить вглубь России только на удаленности в 100 км, хотя американские ракеты ATACMS могут долететь на расстояние порядка 300 км.

"Если Россия попытается расширить фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии", – заявил О'Брайен.

Российская сторона, в свою очередь, назвала решения американцев безрассудным и безответственным шагом. Президент Владимир Путин указывал, что Россия в такой ситуации будет считать справедливыми поставки вооружений в страны, откуда в перспективе можно дотянуться до США с помощью дальнобойных ракет.

Ранее бывший американский разведчик Риттер заявил, что многие решения Вашингтона могут привести к развязыванию третьей мировой войны, и фактически американцы уже совершили нападение на Россию.