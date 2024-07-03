США раскрыли условие для увеличения дальности ударов ВСУ по России

США озвучили последствия расширения фронта Россией
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Американцы пригрозили Москве

Помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О'Брайен заявил, что в случае дальнейшего продвижения российских войск в зоне СВО Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по территории России на большей дальности. Такое высказывание он сделал в рамках слушаний комитета палаты представителей по международным отношениям.

Во время мероприятия республиканец Томас Кин напомнил, что США согласились расширить дальность только после продвижения ВС РФ в Харьковской области. На данный момент украинцам разрешено бить вглубь России только на удаленности в 100 км, хотя американские ракеты ATACMS могут долететь на расстояние порядка 300 км.

"Если Россия попытается расширить фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии", – заявил О'Брайен.

Российская сторона, в свою очередь, назвала решения американцев безрассудным и безответственным шагом. Президент Владимир Путин указывал, что Россия в такой ситуации будет считать справедливыми поставки вооружений в страны, откуда в перспективе можно дотянуться до США с помощью дальнобойных ракет.

Ранее бывший американский разведчик Риттер заявил, что многие решения Вашингтона могут привести к развязыванию третьей мировой войны, и фактически американцы уже совершили нападение на Россию.

Источник: РБК

В ООН заявили об ударе России по спутникам ЕС

Жалобы Москвы на аналогичные проблемы остались без ответа

На Западе расшифровали грозный сигнал Владимира Путина

Глава России устроил военные учения под носом у американцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей