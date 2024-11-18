Подобные случаи происходят не впервые

В Запорожской области зафиксировано четыре случая отравления российских солдат обычной питьевой водой в бутылках – военные скончались. Об этом рассказал финский журналист Кости Хейсканен со ссылкой на источники в регионе.

Информацию о случившемся также подтвердили представители местной власти. По их словам отравленную воду нашли в нескольких магазинах населенного пункта Михайловка. Также, как рассказал сотрудник СМИ, аналогичные вещи оставляли ВСУ, когда покидали свои позиции в Авдеевке.

Российских солдат призвали быть осторожнее с продуктами в зоне СВО, поскольку на фоне потерь на поле боя украинская сторона стала чаще прибегать к диверсиям, в том числе стараясь отравить противника с помощью продуктов, воды или лимонадов.

Подобные случаи происходили и ранее. Например, летом 2022 года в районе Василевки российских солдат пытались отравить с помощью ботулотоксина группы B. Это удалось установить после экспертизы в госпитале. Также в июле этого года СБУ пытались отравить ВС РФ с помощью воды с ядом, однако по ошибке она попала к ВСУ.

Ранее западные СМИ сообщили о "зловещем маневре" российских солдат, который стал плохим предзнаменованием для украинской армии.