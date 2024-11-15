Forbes: маневр ВС РФ в Купянске стал "зловещим знаком" для ВСУ

Зловещий знак: ВСУ перепуганы маневром ВС РФ в Купянске
Фото: соцсети
На Западе полагают, что город скоро отойдет под контроль России

Со среды, 13 ноября, несколько российских бронемашин появились в Купянске – городе, который так пристально обороняют украинские войска. Это стало зловещим знаком для ВСУ, перепуганных неожиданным маневром ВС РФ, сообщает Forbes.

Украинцы не думали, что в Купянске российские войска используют тактику атак небольшими штурмовыми группами. Украинский центр оборонных стратегий заявил, что русские проникли в город, переодевшись в украинскую форму, однако некоторые не верят, что все произошло так просто. 

По словам солдат, в последние месяцы линия соприкосновения в районе превратилась в настоящий хаос, поскольку русским удавалось проникать в глубокий тыл противника по несколько человек.

"В последние дни в Купянск вошла группа россиян, и украинские войска их заранее не заметили. Результаты маневра в тактическом масштабе уже видны. Что произойдет в более широком масштабе, еще предстоит увидеть", – указывают в статье.

Аналитики полагают, что в ближайшее время Москва усилит Курское и Покровское направления за счет Купянска. Это будет возможно благодаря тому, что украинские силы сильно измотаны и растянуты по всему фронту, а российская пехота больше не сидит в окопах, а идет в активное наступление.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали два района на Кубани.

Источник: Forbes
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