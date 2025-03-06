Алаудинов пригрозил ЕС всеобщей мобилизацией в России

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Российские войска могут победить на своих условиях в случае начала открытого военного конфликта с Европой. Например, объявить всеобщую мобилизацию, чтобы собрать войско, значительно превосходящее силы противника, объявил генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, сейчас существует возможность перехода украинского военного конфликта в новую стадию с применением более серьезных видов вооружения.
"Либо блок НАТО распадется, и мы будем добивать Европу, либо они остановятся, перестанут блефовать и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться", – сказал он.
Алаудинов уверен, что при любом раскладе у России есть все шансы одержать победу над Европой, поскольку силы неравны. У европейских государств нет достаточного количества вооружений для противостояния российским войскам, а также им не хватит личного состава, ведь смогут собрать только "20-30 тысяч лягушатников".
Генерал говорит, что нужно начать думать о возможном объявлении всеобщей мобилизации в России для сбора армии в пару миллионов человек – это поможет "поставить Европу в такую позу, из которой она никогда уже не выйдет". Он уверен, что в результате прямого конфликта не только НАТО перестанет существовать, но и многие европейские государства. И Америка не станет помогать, поскольку война с Россией ей не нужна.
Подобное заявление Алаудинов сделал после слов Эммануэля Макрона, на которые также отреагировал Дмитрий Медведев.
Украине не на что опереться