Сомнительные картины в личной комнате Зеленского вызвали хохот россиян

Сомнительные картины в личной комнате Зеленского вызвали хохот россиян
Фото: соцсети
Люди высмеяли агрессивное творчество, на которое глава Украины смотрит каждый день перед сном

Украинские СМИ опубликовали снимок Владимира Зеленского, сделанного в его личных покоях в Офисе президента на Банковой улице в Киеве. Особое внимание они уделили трем картинам, повешенным прямо над его односпальной кроватью. 

Журналисты отметили, что на первом изображении – Кремль, объятый огнем. Пожар происходит не только внутри, но и снаружи, охватывая Мавзолей, а также часы на Спасской башне. Вторая картина с нарисованным российским кораблем, потопленным украинской армией. А третья – с украинскими войсками, которые вторгаются на территорию России и несут флаг своей страны.

Кто именно является автором произведений, не сообщается, однако, судя по почетному месторасположению, Владимир Зеленский остался от них в восторге. При этом у россиян эти сомнительные картины в комнате президента вызвали исключительно хохот.

"И как это ему помогает? Уже добился успехов каких-то?",

"Кринжовенько, честно говоря",

"Судя по картинам, Зеленский о своей стране вообще не думает – только о России",

"Ему только клоунского колпака не хватает", – пишет народ в соцсетях.

Некоторые также отметили, что такая фотография в период обсуждения мирных договоренностей является сигналом, что Зеленский не намерен принимать условия России и США, планируя и дальше оттягивать прекращение огня.

Источник: соцсети
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