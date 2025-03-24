Сомнительные картины в личной комнате Зеленского вызвали хохот россиян

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Украинские СМИ опубликовали снимок Владимира Зеленского, сделанного в его личных покоях в Офисе президента на Банковой улице в Киеве. Особое внимание они уделили трем картинам, повешенным прямо над его односпальной кроватью.
Журналисты отметили, что на первом изображении – Кремль, объятый огнем. Пожар происходит не только внутри, но и снаружи, охватывая Мавзолей, а также часы на Спасской башне. Вторая картина с нарисованным российским кораблем, потопленным украинской армией. А третья – с украинскими войсками, которые вторгаются на территорию России и несут флаг своей страны.
Кто именно является автором произведений, не сообщается, однако, судя по почетному месторасположению, Владимир Зеленский остался от них в восторге. При этом у россиян эти сомнительные картины в комнате президента вызвали исключительно хохот.
"И как это ему помогает? Уже добился успехов каких-то?",
"Кринжовенько, честно говоря",
"Судя по картинам, Зеленский о своей стране вообще не думает – только о России",
"Ему только клоунского колпака не хватает", – пишет народ в соцсетях.
Некоторые также отметили, что такая фотография в период обсуждения мирных договоренностей является сигналом, что Зеленский не намерен принимать условия России и США, планируя и дальше оттягивать прекращение огня.
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