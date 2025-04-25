Депутат Колесник рассказал об ответной ликвидации генералов ВСУ

Москва будет действовать более эффективно, чем украинские спецслужбы

Российская сторона отвечает на теракты Украины в отношении высокопоставленных военных регулярно, но делает это совершенно иным способом, чем украинские спецслужбы. Депутат Андрей Колесник отметил, что ликвидация высших офицеров ВСУ происходит с помощью ударов высокоточным оружием, и это более эффективно, чем операция СБУ.

Законодатель отметил, что российские акты возмездия не афишируют так сильно, как на Украине уделяют внимание свершившимся терактам. По его словам, ВС РФ действуют ради достижения результата, а не в пропагандистских целях.

"Уничтожить врага можно же разным способом. Не обязательно это должна быть работа агента. Достаточно ракет – и на небо улетит довольно серьезное количество высокопоставленных чинов", – сказал он.

Как указал член ГД, ракетные удары по позициям противника в качестве акта мести помогают россиянам чувствовать уверенность и понимание, что враг обязательно будет наказан.

Ранее сообщалось, что генерал Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик скончался во время взрыва автомобиля. Следствие сообщило, что под транспортное средство, припаркованное рядом с домом военного, было заложено СВУ. Произошедшее уже расценили как теракт, обвинив в его организации СБУ.