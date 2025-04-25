Болдырев: генерала Москалика убили по заказу СБУ ради срыва переговоров

Эксперт объяснил, зачем украинцы снова убили высокопоставленного российского военного

Теракт в Балашихе, в результате которого скончался генерал Ярослав Москалик, был попыткой сорвать мирные переговоры по украинскому кризису, особенно в свете приезда Стива Уиткоффа в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В этом уверен генерал армии Владимир Болдырев.

По его словам, украинцы с помощью своих действий хотели спровоцировать Россию на жесткий ответ, чтобы показать мировой общественности якобы недоговороспособность страны. Так они надеялись добиться продолжения боевых действий.

Военный отметил, что единственный способ остановить Киев от совершения терактов – разнести Главное управление разведки Минобороны Украины одним ударом вместе с их главой. Но эти методы не соответствуют целям России.

"Мы не можем опускаться до проведения отдельных террористических актов, это будет нас унижать в глазах абсолютно всех. Это терроризм, а не справедливое возмездие на поле боя", – подытожил он.

Ранее в России рассказали, как ВС РФ могут отомстить за смерт генерала Генштаба Москалика. Депутат ГД указал, что ранее российские военные в качестве ответных мер наносили точечный удар по местам скопления высокопоставленных офицеров ВСУ и, вероятно, этой тактике не изменят и в этот раз.