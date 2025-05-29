Марков: война с Германией может начаться в этом году

Описан вероятный сценарий будущей конфронтации

Уже в июне текущего года между Россией и Германией может начаться прямой конфликт, считает политолог Сергей Марков. Так он оценил решение немецких властей на снятие любых ограничений на удары дальнобойными ракетами Taurus по российской территории.

Эксперт полагает, что немецкая армия может нанести удары по Черноморскому флоту, Крымскому мосту и Москве, что спровоцирует начало войны. Он допускает, что Берлин попробует действовать неожиданно, чтобы получить военное преимущество. После канцлер Мерц заявит, что военные Германии к инциденту отношения не имеют – это сделали ВСУ, а российское правительство, в свою очередь, эти сведения опровергнет.

Далее, по словам Маркова, ВС РФ нанесут ответный удар по местам производства ракет Taurus и их складам. Начнется прямой обмен ракетными атаками между странами, после чего НАТО официально объявит России войну. Политолог полагает, что в этом заключается план Владимира Зеленского, который давно мечтает вовлечь Запад в конфликт.

"Этот план уже запущен канцлером Германии Мерцем, который заявил, что Украина за несколько недель освоила производство ракет Taurus (это, конечно, ложь) и что Германия сняла ограничения по дальности ударов ракет. (Это, увы, правда). В результате, если никто не остановит Мерца, то война между Россией и Германией может начаться уже в июне 2025 года", – написал он в соцсетях.

Марков отметил, что Россия пока пытается остановить немцев словами о "красных линиях", но он сомневается, что это поможет.

Ранее эксперты заявили, что Москва уничтожит единственный ракетный завод ФРГ из-за Taurus.