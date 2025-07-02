CNN: Северная Корея готовит к отправке около 30 тысяч солдат в Россию

Северная Корея снова поможет России с солдатами
Фото: unsplash.com
Бойцов отправят сразу в зону СВО

Украинская разведка сообщила американским журналистам, что, судя по данным наблюдений, Северная Корея намерена отправить еще порядка 25-30 тысяч своих солдат для помощи Москве. Войска могут прибыть в Россию в ближайшие месяцы.

В Киеве утверждают, что российская сторона обладает достаточными ресурсами, чтобы предоставить корейским военным необходимое снаряжение, оружие и боеприпасы для сражения. Ожидается, что в дальнейшем их будут интегрировать в российские подразделения. По оценке разведки Украины, существует вероятность, что их отправят непосредственно в зону СВО.

"Имеются признаки того, что российские военные самолеты переоборудуются для перевозки личного состава, что является отражением масштабной задачи по перемещению десятков тысяч иностранных военнослужащих через российскую Сибирь, которая на юго-западе граничит с Северной Кореей", – говорится в статье.

Ранее Пхеньян отправил порядка 11 тысяч военных для участия в операции по освобождению Курской области. Эксперты полагают, что в этот раз переброска солдат будет осуществляться поэтапно.

До этого в Пентагоне заявили о потерях среди солдат КНДР в России.

Источник: CNN

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