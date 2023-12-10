Раскрыт главный миф о хронической усталости

Многое определяется самовнушением, полагают ученые

В Соединенных Штатах синдром хронической усталости, по оценкам местного здравоохранения, имеют порядка 3,4 млн американцев. Исследователи допускали, что такой показатель может быть вызван последствием затянувшегося ковида, указывает портал "Ридлайф.ру".

Сама хроническая усталость относится к ныне "модным болезням". Пациенты жалуются на сильное истощение, длящееся месяцами и полугодиями, боли и затуманенное сознание и иную симптоматику, проявляющуюся после физических нагрузок или работы. Увы, такой диагноз не поставить после анализов крови.

Медики пока что бессильны в определении причин этой хронической усталости. Однако исследования говорят о следующем: это чрезмерная реакция организма на инфекцию или иную атаку на иммунитет. Часть медиков до сих пор считает это заболевание психосоматическим.

Медик Элизабет Унгер из Центра по контролю и профилактике заболеваний указывает, что в число страдающих указанным заболеванием входят ряд пациентов, которые страдают от продолжительного истощения и хронических заболеваний вследствие перенесенного коронавируса.

Некоторые пациенты видят в этом выгоду: добиться реакции от врачей с таким заболеванием не удается. Поэтому многие приходят на прием или в отделение неотложки, чтобы сообщить о "длительном ковиде" – как правило, это срабатывает.