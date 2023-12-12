Почему мы просыпаемся разбитыми с утра: невролог раскрыл причину

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Нередко мы чувствуем усталость после утреннего пробуждения. Невролог Алексей Борисов рассказал о причинах такого парадоксального переутомления после сна.
Самая банальная причина – нехватка сна по ряду причин: несоблюдения режима, увеличенной нагрузки на работе. Норма сна варьируется от 4 до 12 часов. Так что для кого-то, вполне вероятно, восьми часов не хватает, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Еще одна причина – депрессия, отнимающая саму жизненную энергию. Заподозрить ее можно после прохождения специальных опросников по шкалам депрессии HADS, Бека. Однако предпочтительнее все-таки обратиться к специалисту.
Еще одна причина разбитого состояния утром – многочисленные заболевания. Анемия, снижение функции щитовидки, почечная и печеночная недостаточность.
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