Почему мы просыпаемся разбитыми с утра: невролог раскрыл причину

Со здоровым организмом проблем с энергией точно не будет

Нередко мы чувствуем усталость после утреннего пробуждения. Невролог Алексей Борисов рассказал о причинах такого парадоксального переутомления после сна.

Самая банальная причина – нехватка сна по ряду причин: несоблюдения режима, увеличенной нагрузки на работе. Норма сна варьируется от 4 до 12 часов. Так что для кого-то, вполне вероятно, восьми часов не хватает, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Еще одна причина – депрессия, отнимающая саму жизненную энергию. Заподозрить ее можно после прохождения специальных опросников по шкалам депрессии HADS, Бека. Однако предпочтительнее все-таки обратиться к специалисту.

Еще одна причина разбитого состояния утром – многочисленные заболевания. Анемия, снижение функции щитовидки, почечная и печеночная недостаточность.