Нарколог раскрыла неожиданную опасность алкоголя для женщин

Специалист уверяет, что нет "безопасной дозы"

Ежегодно рак убивает миллионы людей. Нарколог Татьяна Клименко рассказала, что спиртное имеет к этому непосредственное отношение. Именно горячительные напитки увеличивают риск появления онкологии молочной железы у женщин. Кроме того, Клименко отметила, что не существует безопасной дозы и любое количество алкоголя наносит организму непоправимый удар.

“Когда алкоголь всасывается в кровь, он попадает в каждую клеточку организма и в каждую систему”, — рассказала профессор.

Вместе с нездоровым образом жизни, алкоголь провоцирует опасные болезни сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем.

“В первую очередь, поражаются печень, поджелудочная железа”, — заметила Татьяна.

Также известно, что существует определенная зона риска. Людям, которые в нее входят, запрещен алкоголь в любом количестве. Это подростки до 18 лет, пожилые старше 65 лет, беременные женщины и те, кто принимает лекарства.



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