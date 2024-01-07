Нарколог раскрыла неожиданную опасность алкоголя для женщин

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Ежегодно рак убивает миллионы людей. Нарколог Татьяна Клименко рассказала, что спиртное имеет к этому непосредственное отношение. Именно горячительные напитки увеличивают риск появления онкологии молочной железы у женщин. Кроме того, Клименко отметила, что не существует безопасной дозы и любое количество алкоголя наносит организму непоправимый удар.
“Когда алкоголь всасывается в кровь, он попадает в каждую клеточку организма и в каждую систему”, — рассказала профессор.
Вместе с нездоровым образом жизни, алкоголь провоцирует опасные болезни сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем.
“В первую очередь, поражаются печень, поджелудочная железа”, — заметила Татьяна.
Также известно, что существует определенная зона риска. Людям, которые в нее входят, запрещен алкоголь в любом количестве. Это подростки до 18 лет, пожилые старше 65 лет, беременные женщины и те, кто принимает лекарства.
Ранее мы писали о самых опасных для печени алкогольных напитках.
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