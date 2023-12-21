Названы самые опасные для печени алкогольные напитки

Оно пагубно сказывается на организме

О вреде алкоголя для печени сказано немало. Однако Новый год без шампанского и других спиртных напитков представить трудно. Врачи рассказали, какие из них наносят организму больше всего вреда.

По словам медиков, самые не полезные для печени напитки – коктейли. Они содержат красители, консерванты и очень много сахара, который потом отложится на печени в виде жира. По той же причине не полезен и ликер – там сахара тоже немало. А злоупотребить вкусным напитком очень легко.

Традиционный новогодний напиток – шампанское – ваша печень тоже не одобрит. Во-первых, все тот же сахар. Во-вторых, напиток газированный, опьянеть от него легко, а газ вызывает процессы гниения в кишечнике.

Доктора объясняют, что безопасная доза для нашей печени – красное сухое вино на ужине – но не больше бокала. Хорошее вино содержит вещества, защищающие клетки от вредного влияния. Кстати, белое вино тоже не вредит печени при грамотной дозировке.

Коварства можно не ждать от качественной водки и коньяка – опять же в случае соблюдения безопасных доз. Последний может даже пользу приносить, регулируя давление.

Очень не рекомендуют медики пиво. Во-первых, оно легко пьется и можно не ограничиться одной бутылкой. Во-вторых, в нем очень много калорий, так что любитель пива рано или поздно столкнется с лишним весом.

Ранее мы писали, чем можно заменить на Новый год шампанское.

