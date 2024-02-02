Голодание снижает воспаление в организме – ученые

Диета помогает бороться с болезнями

Всем давно и хорошо известно, что здоровое питание – основа долгой и счастливой жизни. При этом ученые продолжают исследования в данной сфере. Так, британские эксперты пришли к любопытным выводам.



Оказалось, что интервальное голодание способно уменьшить воспалительные процессы в организме. Об этом рассказывает портал "Ридлайф.ру".



Британцы провели эксперимент, в котором поучаствовали добровольцы. В итоге выяснилось, что продолжительные по времени периоды голодания (порядка 24 часов между приемами пищи) существенно снижают воспалительные процессы в организме.

