Голодание снижает воспаление в организме – ученые

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Всем давно и хорошо известно, что здоровое питание – основа долгой и счастливой жизни. При этом ученые продолжают исследования в данной сфере. Так, британские эксперты пришли к любопытным выводам.
Оказалось, что интервальное голодание способно уменьшить воспалительные процессы в организме. Об этом рассказывает портал "Ридлайф.ру".
Британцы провели эксперимент, в котором поучаствовали добровольцы. В итоге выяснилось, что продолжительные по времени периоды голодания (порядка 24 часов между приемами пищи) существенно снижают воспалительные процессы в организме.
В прессе продолжают обсуждать последствия "голой вечеринки"