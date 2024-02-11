Назван отличный помощник сердцу среди овощей

Назван отличный помощник сердцу среди овощей
Фото: www.unsplash.com
Питание – залог здоровья

Каждый человек прекрасно знает, что правильное питание позволяет сохранить организм в тонусе, защититься от большинства болезней и обеспечить себе долгую и счастливую жизнь. Очень важно, чтобы рацион был богат овощами и фруктами. Например, один популярный овощ является незаменимым помощником для сердца.

Речь идет о таком простом и доступном натуральном лакомстве, как огурцы. Этот овощ добавляют в большинство салатов, даже не задумываясь о том, насколько он полезен. Дело в том, что в огурцах содержится много калия и магния. Эти вещества благотворным образом сказываются на работе организма. В частности, они помогают снизить кровяное давление и заметно уменьшают риск заболевания сердечно-сосудистой системы.

Специалисты советуют регулярно употреблять в пищу огурцы. В целом, в рационе должно быть много овощей и фруктов, которые богаты клетчаткой, необходимой для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта. При правильном подходе к питанию можно защитить себя и близких от многих болезней.

Источник: Sportkp.ru ✓ Надежный источник

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