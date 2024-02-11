Названы неожиданные полезные свойства бананов

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О важности правильного питания прекрасно знают все жители нашей страны. К сожалению, далеко не всегда удается придерживаться здоровых привычек и употреблять в пищу только полезные продукты. Но многих радует, что нередко любимые лакомства оказываются еще и очень нужными для организма.
Например, сладкие, нежные бананы оказывают самое благоприятное воздействие на многие системы организма. Врач-диетолог Оксана Дмитриева рассказала, что, оказывается, бананы не только услаждают вкусовые рецепторы, но и отлично справляются с нормализацией давления. Этот продукт назван одним из "лучших друзей сердца".
Помимо этого, бананы способствуют выделению серотонина – хорошо известного многим гормона счастья. Регулярное употребление вкусного фрукта повышает настроение и укрепляет здоровье. Также банан будет полезен худеющим. Буквально один плод за завтраком способен утолить голод вплоть до обеда.
А еще на бананы практически никогда не бывает аллергии. Именно поэтому фрукты дают даже самым маленьким деткам и в целом стараются употреблять почаще. Многие любят каши с бананами, банановые молочные коктейли и десерты.
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