Как поддерживать здоровье в морозы: об этом должен знать каждый

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Поддерживать здоровье – дело не самое легкое. Однако жизненно необходимое для иммунитета, особенно зимой, когда следить за состоянием организма крайне важно. И дело тут не ограничивается обливанием холодной водой.
Основа заключается, конечно, в правильном питании. Сократите употребление продуктов с красителями, консервантами, усилителями вкуса и сахара. Естественно, голодовка исключена. Регулярно пейте обычную воду для поддержания баланса.
Спать нужно достаточно для отменного состояния организма и утренней энергии. Ложитесь вовремя и откажитесь от просмотра соцсетей поздними вечерами, если эта привычка мешает вам спать.
Наконец, укрепляйте иммунитет – исключите вредные привычки, сократите употребление спиртного, регулярно занимайтесь спортом, передает портал "Ридлайф.ру".
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