Как поддерживать здоровье в морозы: об этом должен знать каждый

Как поддерживать здоровье в морозы: об этом должен знать каждый
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Весна не за горами - встретьте теплые солнечные дни в хорошем тонусе

Поддерживать здоровье – дело не самое легкое. Однако жизненно необходимое для иммунитета, особенно зимой, когда следить за состоянием организма крайне важно. И дело тут не ограничивается обливанием холодной водой. 

Основа заключается, конечно, в правильном питании. Сократите употребление продуктов с красителями, консервантами, усилителями вкуса и сахара. Естественно, голодовка исключена. Регулярно пейте обычную воду для поддержания баланса.

Спать нужно достаточно для отменного состояния организма и утренней энергии. Ложитесь вовремя и откажитесь от просмотра соцсетей поздними вечерами, если эта привычка мешает вам спать.

Наконец, укрепляйте иммунитет – исключите вредные привычки, сократите употребление спиртного, регулярно занимайтесь спортом, передает портал "Ридлайф.ру".

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

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