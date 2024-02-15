Врач Янушевич назвал продукт, которым нужно заканчивать ужин

Стоит пересмотреть привычное меню

Каждый в нашей стране знает, насколько важным является правильное питание. Вряд ли кто-то будет спорить с правильностью поговорки, которая гласит: "Мы – это то, что мы едим". Оказалось, что один весьма популярный в нашей стране продукт идеально подходит для завершения вечера. Об этом рассказал главный стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.



Так, специалист обратил внимание, что чаще всего люди едят сыр на завтрак. Он – желанный гость в омлете, на бутербродах и в качестве простой нарезки. Однако намного лучше употреблять этот продукт в конце ужина. Оказалось, что таким образом можно защитить зубы и вернуть белизну улыбке.



Как известно, белоснежная улыбка – самый действенный инструмент при желании расположить окружающих. Так что за гигиеной полости рта нужно следить с особым вниманием. Приятным обстоятельством стало то, что в уходе за зубами может помочь вкусный продукт.



Так, стоматолог пояснил, что сыр способен нейтрализовать кислоты за счет своей щелочной среды. Эти кислоты выделяют микроорганизмы, появляющиеся во рту. Они негативно влияют на состояние зубов, могут привести к образованию налета и появлению неприятного запаха изо рта. Так что сыр является идеальным завершением вечерней трапезы.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, какой продукт помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

