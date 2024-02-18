Найдено новое средство для профилактики атеросклероза

Ученые провели исследования на мышах и сделали важнейшие выводы

Китайские ученые провели ряд экспериментов, благодаря которым выяснили, что жир моллюсков обладает не меньшей эффективностью в борьбе с атеросклерозом, чем привычный нам рыбий. Речь идет о мидиях. Результатами исследований специалисты уже успели поделиться с научным сообществом.

Как оказалось, были обследованы три экспериментальные группы мышей с атеросклерозом. В течение трех месяцев животных кормили по-разному. Первой группе давали исключительно рыбий жир, второй – жир моллюсков, третьей – пустышку.

Для того, чтобы понять, как отреагировал организм мышей, ученые занялись изучением того, насколько за время эксперимента разрослись атеросклеротические бляшки на сосудах испытуемых. У первой и второй группы грызунов, которые сидели на высокожировой диете, атеросклеротические бляшки были меньшей площади по сравнению с мышами, употреблявшими плацебо.

Однако из двух групп мышей, употреблявших жир, процесс отложения липидов на стенках артерий подопытных из второй группы шел гораздо медленнее. При этом и рыбий жир, и жир мидий помог значительно снизить воспалительные процессы в организме грызунов. На основании результатов исследований ученые планируют продвигать идею о пользе жира моллюсков в борьбе с атеросклерозом.

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