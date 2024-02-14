Находка археолога в Антарктиде вызвала бурную реакцию научного мира

Ученый выдвинул предположения о том, что под вечными льдами скрывается древний город

Похоже, глобальное потепление сыграло на руку археологии. Один из ученых, занимающихся исследованием вечной мерзлоты, утверждает, что на Антарктиде обнаружены признаки древнего поселения. Причина тому – изменение климата и таяние ледников.

Специалист по спутниковой археологии провел исследование территории на самом холодном материке, где ранее, благодаря современным технологиям, была обнаружена огромная подземная полость. Ее глубина составила несколько сотен метров. С помощью фотографий, сделанных со спутника, он предположил, что узоры на снимках похожи на схему древнего города.

Представители официальных научных организаций и сообществ пока никак не комментируют выводы своего коллеги. Заявление специалиста требует проверки и аргументированного подтверждения.

Для того, чтобы с уверенностью говорить о наличии древнего поселения в районе Антарктиды, нужно для начала организовать туда экспедицию и тщательно обследовать район предполагаемой находки. Однако не все так просто. Такие проекты требуют больших финансовых сложений. Также для проведения подобных экспедиций необходимо грамотно организовать логистику и позаботиться об обеспечении нормальных условий жизни для группы исследователей.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как глобальное потепление отразится на россиянах.