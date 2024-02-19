Младшая сестра лосося: специалист назвал самую полезную и недорогую рыбу

Младшая сестра лосося: специалист назвал самую полезную и недорогую рыбу
Фото: Timofei Izotov / Global Look Press / www.globallookpress.com
В советские годы к этой рыбе сформировалось предвзятое отношение - ее часто покупали кошкам. Но сегодня выясняется, что это одна из самых ценных промысловых культур.

Ареал распространения этой рыбы – холодные воды Ледовитого, северные части Атлантического и Тихого океанов. При этом она отлично идет в сети даже во время зимних месяцев, когда остальные северные рыбы менее активны. Поэтому промысел ведется круглый год, а по цене она – одна из самых недорогих морских рыб. Хотя и считается младшей сестрой лосося.

Официально эту рыбу называют мойвой. Как считают специалисты, слово это, скорее всего, имеет прибалтийско-финские корни. В этих языках maima означает "маленькая рыбка", "мелкая рыбешка", "наживка". Хотя рыбаки Баренцева моря окрестили рыбку смешным словом "уёк".

Жизнь в холодных водах принуждает эту северную рыбу накапливать серьезный слой жира, поэтому по количеству полезных омега-кислот мойва превосходит даже искусственно выращенную семгу. А омега-кислоты способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы, снижению уровня холестерина и поддержанию здоровья мозга. Еще мойва является хорошим источником витаминов B1, B2, B6, которые участвуют в обмене веществ и нормализации работы нервной системы.   

Мойву очень уважал Григорий Распутин – любил ей закусывать. Вот и везли ему рыбешку из Заполярья. А в Японии именно мойва сегодня считается главным деликатесом суши-баров. 

Мойву подают и в самом северном ресторане России – "Северный кит". Его владелец Артем Кропачев рассказывает: "Мойва отличается нежным и сочным мясом. Она обладает более выраженным вкусом по сравнению со своей родственницей – корюшкой. Маленькие кости у мойвы легко удаляются, что делает ее удобной для приготовления блюд как детям, так и взрослым. Мойва – идеальна для жарки или запекания. Жареная мойва с лимоном и зеленью, запеченная мойва с овощами или филе мойвы на гриле – рецептов множество!"

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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