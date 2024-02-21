Врач Баранова объяснила, почему не стоит обрезать жир с мяса

Почему строго запрещается обрезать жир с мяса при готовке
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Опытный врач дала разъяснения

Российские хозяйки всеми силами стараются обеспечить родных и близких качественным сбалансированным питанием. Вряд ли найдется человек, который будет спорить с тем, что потребляемые продукты – основа здоровой и долгой жизни. В стремлении сократить потребление жиров хозяйки снимают с курицы кожу и срезают с мяса жир. Однако, как оказалось, это неправильный подход к организации питания.

Известный российский врач Ирина Баранова напомнила, что организм нуждается в жирах, поэтому полностью лишать его этого важнейшего компонента нельзя. При этом лучше всего жиры усваиваются именно при совместном употреблении с белками. Так что издеваться над продуктом, пытаясь сделать его менее калорийным – плохая идея.

В организм должны поступать и жиры, и белки, и углеводы. Для того чтобы оставаться здоровым, и не набирать лишние килограммы, лучше просто ограничить порции. Это значительно эффективнее и полезнее для организма. Врач также отсоветовала употреблять за один прием пищи только углеводы – при такой диете могут начаться проблемы с выбросом желчи, что грозит серьезными сбоями в работе организма.

К слову, ранее стало известно, какой популярный продукт идеально подходит для завершения ужина – стоит пересмотреть привычное меню.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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