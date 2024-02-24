Подготовка к весенней аллергии: советы от аллерголога Марии Зориной

Теплая пора скоро вступит в свои права

Вопрос о том, когда начинать готовиться к весеннему сезону аллергии, волнует многих. Мария Юрьевна Зорина, высококвалифицированный аллерголог-иммунолог из медицинских центров "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ", подчеркивает важность раннего начала подготовки.

С приближением весны многие аллергики начинают ощущать опасение перед стартом цветения деревьев, которое приводит к обострению симптомов поллиноза. Важно знать, что существует эффективный метод борьбы с этим заболеванием, который позволяет не только снизить проявления аллергии, но и долгосрочно изменить реакцию иммунной системы на аллерген.

Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) – это единственное лечение, направленное на устранение причины аллергии. В случае с аллергией на пыльцу березы, в России доступен неинъекционный препарат – подъязычные капли "Сталораль аллерген пыльцы березы". Начинать АСИТ рекомендуется за 2-4 месяца до начала цветения, то есть в ноябре-декабре, продолжая до конца мая.

Эффективность АСИТ напрямую зависит от суммарной дозы аллергена, полученной за время лечения. Таким образом, важны как начало терапии, так и её продолжительность. Осень – оптимальное время для проведения всех необходимых подготовительных процедур: диагностики, уточнения диагноза и проведения плановых прививок, поскольку во время АСИТ вакцинация противопоказана.

Первая доза препарата принимается под наблюдением врача, после чего терапия продолжается самостоятельно с регулярным контролем со стороны аллерголога. Для достижения устойчивого результата необходимо пройти минимум три курса АСИТ, что позволяет изменить иммунный ответ организма и развить толерантность к аллергену.

Преимущества АСИТ значительны: снижение или полное исчезновение симптомов аллергии, уменьшение потребности в симптоматических препаратах, снижение риска развития бронхиальной астмы у пациентов с аллергическим ринитом в три раза. Этот метод лечения доказал свою эффективность и позволяет аллергикам надеяться на значительное улучшение качества жизни.

Важность своевременной диагностики и правильного лечения аллергии нельзя недооценивать. Использование современных методов терапии, таких как АСИТ, может значительно снизить риски тяжелого течения аллергии в будущем и обеспечить долгосрочное облегчение симптомов.