Названы самые вредные для почек продукты

Стоит внимательно относиться к домашнему меню

Сбалансированное, правильное питание – залог здоровья. Врачи разных специализаций в один голос говорят о том, насколько важно употреблять полезные для организма продукты и ограничивать себя во всяких вредностях. Так, известный российский нефролог Михаил Елисеев рассказал, какие продукты губительны для почек.



Стоит напомнить, что эти органы являются естественными фильтрами и играют очень важную роль в работе всего организма. За здоровьем почек нужно следить в оба глаза. Нарушить их функциональность может чрезмерное употребление соленой пищи, которая задерживает жидкость в организме. Речь идет о всевозможных копченостях, фастфуде и полуфабрикатах.



Несмотря на известную пользу молочных продуктов, ими тоже нельзя злоупотреблять. Вместе с молочкой в организм поступает кальций. Если его содержание будет превышено, это может создать угрозу развития мочекаменной болезни.



Также не стоит есть слишком много мяса. Животные белки достаточно сложно переваривать, что увеличивает нагрузку на почки. Этот продукт нужно потреблять в умеренных количествах, тогда почки не пострадают. При любых недомоганиях следует срочно обращаться к врачу.

