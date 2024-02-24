Назван вкусный фрукт от бессонницы

Назван вкусный фрукт от бессонницы
Фото: www.unsplash.com
Аппетитный десерт поможет быстро заснуть

Часто люди жалуются на проблемы с засыпанием. При этом от качества сна зависит очень многое. Не выспавшийся человек чувствует раздражение, у него резко падает работоспособность, пропадает желание общаться с окружающими. К счастью, врачи назвали приятный и полезный способ побороть бессонницу.

Доктор Татьяна Захарова указала на сладкий фрукт, который способен помочь нормализации сна. Речь идет о киви. Этот яркий зеленый фрукт помогает выработке мелатонина – главного гормона сна. Кроме того, киви за счет содержания серотонина повышает настроение и улучшает работу нервной системы.

Рецепт натурального средства от бессонницы очень прост. В течение одного месяца необходимо употреблять по одному плоду примерно за час до отхода ко сну. За этот период сон должен нормализоваться и проблема инсомнии будет решена.

Источник: Мedzdrav.info ✓ Надежный источник

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