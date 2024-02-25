Названа главная ошибка при измерении давления

Многие неправильно подходят к важному вопросу

Когда у человека начинает скакать давление, он испытывает крайне неприятные ощущения. Многие уже научились выявлять тревожные звоночки. Обычно проблемы с давлением сопровождаются тяжестью в голове, болями и головокружением. Возможно ощущение общей слабости и тошноты. В этом случае нужно оперативно измерить давление для того, чтобы принять решение о последующих действиях. Однако важно не допустить ошибки.



Так, известный врач-терапевт Алексей Хухрев обратил внимание на то, что многие жители нашей страны неправильно измеряют давление. Например, когда показание кажется им неправильным, они тут же пытаются перемерить давление, используя для этого уже "продиагностированную" руку. Так делать нельзя, так как показатели, скорее всего, будут неверными.



Дело в том, что если мерить давление несколько раз подряд, это может привести к сокращению артерии, и показатели становятся некорректными. После этого результат будет выше, чем на самом деле. Эксперт посоветовал делать паузу хотя бы на полчаса или замерять давление на другой руке. Тогда удастся получить самые точные данные и принять решение о том, нужно ли обращаться к врачу.

