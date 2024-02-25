Названы снижающие риск разрушения сосудов каши

Врачи проанализировали и выяснили, из каких круп каши полезнее

Каша – привычный завтрак для многих россиян. Сытно, но не нагружая желудок, она дает организму возможность дождаться обеда. Существует масса рецептов вкусных, наваристых каш.



Так, медики выяснили, что в блюдах из круп очень много пользы, поскольку они содержат белки и медленные, хорошо усваиваемые углеводы. Помимо этого, каши нередко богаты витаминами и клетчаткой.

Одни из самых полезных круп – гречка и овсянка, выводящие из организма ненужный холестерин. Кроме того, гречка выводит ионы тяжелых металлов, тем самым уменьшая риск проблем с сердцем.

Также медики считают, что именно гречка содержит больше всего витаминов группы В, отличных помощников в борьбе с бессонницей и стрессами. Овсянка богата железом, кальцием, магнием, витаминами. В перловке больше всего фосфора.

Манная каша – первый помощник тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, особенно в послеоперационный период. Клетчатку дает организму ячневая крупа, а пшенная каша – источник углеводов и растительного белка.

Самый грамотный способ – чередовать в рационе разные крупы, дабы получить всю пользу из них.

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