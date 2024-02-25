Названы снижающие риск разрушения сосудов каши

Названы снижающие риск разрушения сосудов каши
Фото: freepik.com
Врачи проанализировали и выяснили, из каких круп каши полезнее

Каша – привычный завтрак для многих россиян. Сытно, но не нагружая желудок, она дает организму возможность дождаться обеда. Существует масса рецептов вкусных, наваристых каш.

Так, медики выяснили, что в блюдах из круп очень много пользы, поскольку они содержат белки и медленные, хорошо усваиваемые углеводы. Помимо этого, каши нередко богаты витаминами и клетчаткой.

Одни из самых полезных круп – гречка и овсянка, выводящие из организма ненужный холестерин. Кроме того, гречка выводит ионы тяжелых металлов, тем самым уменьшая риск проблем с сердцем.

Также медики считают, что именно гречка содержит больше всего витаминов группы В, отличных помощников в борьбе с бессонницей и стрессами. Овсянка богата железом, кальцием, магнием, витаминами. В перловке больше всего фосфора.

Манная каша – первый помощник тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, особенно в послеоперационный период. Клетчатку дает организму ячневая крупа, а пшенная каша – источник углеводов и растительного белка.

Самый грамотный способ – чередовать в рационе разные крупы, дабы получить всю пользу из них.

Ранее мы писали, какие крупы стоит мыть перед приготовлением, а какие не стоит.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник

Замену не найдут: что Россия уничтожила в зоне СВО

ВС РФ продолжают громить позиции противника

Водителям в очках напомнили о возможных проблемах с ГИБДД

Безобидный аксессуар может стать причиной лишения прав

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей