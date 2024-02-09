Мыть или не мыть: как обращаться с крупой

Не все крупы перед готовкой положено промывать

При приготовлении каши есть масса нюансов, которые следует соблюдать, если на выходе хочется получить вкусное блюдо, а не невнятную размазню. Однако первое, что советуют делать с крупой – промывка – подходит не всем видам.

Гречка или рис – тут без вариантов, мыть надо. Даже если это чистый продукт без примесей, упакованный по всем правилам гигиенических норм, промыть его стоит. То же и с горохом. А вот, например, кукурузную крупу мыть явно не стоит.

Прежде всего зерна любого растения промывают, чтобы убрать пыль, шелуху и другие примеси. Это эстетично и красиво. Рис, пшено, гречку, перловку и бобовые мыть нужно обязательно под проточной водой и лучше несколько раз. У риса и гороха это уберет лишнюю мучнистость и избавит от пены при варке, а еще зерна не слипнутся. Чтобы каша сварилась быстрее, промыв, ее нужно замочить на 2-3 часа, а затем снова промыть проточной водой.

Пшено и рис моют исключительно холодной водой. А вот овсянку и перловую крупу лучше тепловатой. Это уберет лишнюю горечь из зерен.

Ни в коем случае нельзя мыть крупу мелкой фракции: манную, геркулес или кукурузные хлопья. Они разбухнут, впитав влагу. Ячневая крупа содержит крахмал, так что в размывании тоже не нуждается. Не нужно мыть и булгур: он уже подготовлен термически и считается полуфабрикатом. Часто его даже не варят, а просто заливают кипятком.

Кроме того, промывая некоторые крупы, мы удаляем из них фитиновую кислоту. А значит, организм лучше усвоит кашу, потому что ничего не будет препятствовать усвоению цинка, фосфора и других полезных элементов.

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