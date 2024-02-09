Мыть или не мыть: как обращаться с крупой

Мыть или не мыть: как обращаться с крупой
Фото: freepik.com
Не все крупы перед готовкой положено промывать

При приготовлении каши есть масса нюансов, которые следует соблюдать, если на выходе хочется получить вкусное блюдо, а не невнятную размазню. Однако первое, что советуют делать с крупой – промывка – подходит не всем видам.

Гречка или рис – тут без вариантов, мыть надо. Даже если это чистый продукт без примесей, упакованный по всем правилам гигиенических норм, промыть его стоит. То же и с горохом. А вот, например, кукурузную крупу мыть явно не стоит.

Прежде всего зерна любого растения промывают, чтобы убрать пыль, шелуху и другие примеси. Это эстетично и красиво. Рис, пшено, гречку, перловку и бобовые мыть нужно обязательно под проточной водой и лучше несколько раз. У риса и гороха это уберет лишнюю мучнистость и избавит от пены при варке, а еще зерна не слипнутся. Чтобы каша сварилась быстрее, промыв, ее нужно замочить на 2-3 часа, а затем снова промыть проточной водой.

Пшено и рис моют исключительно холодной водой. А вот овсянку и перловую крупу лучше тепловатой. Это уберет лишнюю горечь из зерен.

Ни в коем случае нельзя мыть крупу мелкой фракции: манную, геркулес или кукурузные хлопья. Они разбухнут, впитав влагу. Ячневая крупа содержит крахмал, так что в размывании тоже не нуждается. Не нужно мыть и булгур: он уже подготовлен термически и считается полуфабрикатом. Часто его даже не варят, а просто заливают кипятком.

Кроме того, промывая некоторые крупы, мы удаляем из них  фитиновую кислоту. А значит, организм лучше усвоит кашу, потому что ничего не будет препятствовать усвоению цинка, фосфора и других полезных элементов.

Ранее мы рассказывали, что употребление овсянки на завтрак каждый день снижает уровень холестерина.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей