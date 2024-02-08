Всего за месяц благодаря этому продукту холестерин снизится на четверть

Полезная крупа действует не хуже статинов, к тому же дает ощущение сытости

Уровень сахара и холестерина в крови врачи советуют контролировать даже в том случае, если о диабете нет еще даже и намека. И для его снижения совершенно не обязательно пить таблетки. Есть простой и привычный продукт, который справится с контролем обоих показателей без проблем. Это – овсянка.



Овес – крупа, которая имеет массу плюсов для организма: помимо нормализации давления, положительного влияния на сердце и контроля холестерина и сахара, она еще богата клетчаткой, которая дает ощущение сытости и сковывает в кишечнике холестерин.

Есть овсянку на завтрак полезно в любом случае: горячая полужидкая каша обволакивает стенки желудка, насыщает и уменьшает уровень сахара в крови, а также холестерин. Если в течение месяца каждое утро есть овсяную кашу, то холестерин снизится на четверть, как если бы вы принимали специальные препараты для этого. Кроме того, клетчатка, которая содержится в овсяной крупе, дает ощущение сытости, благодаря которому организм спокойно продержится до дневного приема пищи. Ее можно варить на воде, на молоке, "украшать" поджаренными орехами и фруктами, а также вареньем или медом.

Ранее мы рассказывали о том, что существует семь продуктов, употребление которых не пойдет на пользу зубам и даже опасно для них.

