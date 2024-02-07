Названы семь опасных для здоровья зубов продуктов

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Стоматолог Луиза Автандилян рассказала, какие продукты негативно влияют на здоровье зубов. Всего она выделила семь угощений, способных приводить к опасным болезням полости рта.
В первую очередь она назвала консервы, мариновонные овощи, а также соленья. Дело в том, что в них содержится слишком много уксусной кислоты. Далее по вредности идут цитрусовые – все эти продукты плохо влияют на состояние эмали и способствуют размножению вредных бактерий.
Также медик призывает людей не есть много чипсов и сухариков, поскольку они сильно налипают на поверхность зуба из-за обилия крахмала. Это, в свою очередь, создает благоприятную среду для различных патогенных микробов. Нередко это приводит и к проблемам с деснами.
Плохо сказываются на состоянии зубов и картошка, каша, сладкие булочки и обычный хлеб.
"Дело в том, что бактерии, населяющие ротовую полость, питаются именно углеводами и продуцируют кислоты, способствующие вымыванию минералов из эмали и разрушению зубов", – пояснила специалист.
Она советует полоскать рот водой после каждого приема пищи, чтобы поддерживать его здоровое состояние.
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