Названы семь опасных для здоровья зубов продуктов

Об их вреде многие даже не догадываются

Стоматолог Луиза Автандилян рассказала, какие продукты негативно влияют на здоровье зубов. Всего она выделила семь угощений, способных приводить к опасным болезням полости рта.

В первую очередь она назвала консервы, мариновонные овощи, а также соленья. Дело в том, что в них содержится слишком много уксусной кислоты. Далее по вредности идут цитрусовые – все эти продукты плохо влияют на состояние эмали и способствуют размножению вредных бактерий.

Также медик призывает людей не есть много чипсов и сухариков, поскольку они сильно налипают на поверхность зуба из-за обилия крахмала. Это, в свою очередь, создает благоприятную среду для различных патогенных микробов. Нередко это приводит и к проблемам с деснами.

Плохо сказываются на состоянии зубов и картошка, каша, сладкие булочки и обычный хлеб.

"Дело в том, что бактерии, населяющие ротовую полость, питаются именно углеводами и продуцируют кислоты, способствующие вымыванию минералов из эмали и разрушению зубов", – пояснила специалист.

Она советует полоскать рот водой после каждого приема пищи, чтобы поддерживать его здоровое состояние.

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