Листовая зелень поможет при кровоточащих деснах: секрет от эксперта

Листовая зелень поможет при кровоточащих деснах: секрет от эксперта
Фото:unsplash.com
Специалист рассказал, как применять популярный продукт

Существует множество заболеваний полости рта, от которых ежегодно страдают миллионы человек. Гингивит  —  одно из самых распространенных. Оно сопровождается кровоточивостью и болезненностью  десен, а также неприятным запахом изо рта. 

Чтобы избавиться от болезни, врачи рекомендуют тщательнее следить за зубами: чистить два раза в день, использовать зубную нить и скребок для языка. В запущенных случаях назначают лечение антибиотиками. Однако специалисты сообщили, что есть безопасный и доступный способ предупредить появления заболеваний полости рта. 

Так, листья шпината, зеленого салата, капусты, щавеля и другие способны помочь предотвратить многие болезни. По словам специалистов, зелень богата нитратами, которые при попадании в ротовую полость преобразуются в оксид азота. Эксперты уверены, что этот элемент не только улучшает кровообращение, но и снижает кислотность и количество бактерий во рту. 

Для наибольшего эффекта специалисты рекомендуют употреблять зелень ежедневно. Достаточно 10-15 граммов, это примерно один небольшой пучок. Листья необходимо тщательно промыть и есть, не подвергая термической обработке. Специалисты рассказали, что из зелени можно готовить свежевыжатые соки, это поможет выработать полезную привычку. 

Ранее мы рассказывали о напитке, который поможет растворить жир на животе.

Источник: The Conversation ✓ Надежный источник
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