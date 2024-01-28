Как победить зависть: советы психотерапевта

Эксперт объясняет, что можно перераспределить отрицательные эмоции, направив их в нужное русло

Не бывает людей, которые ни разу в жизни никому не завидовали. Однако никто не радуется, ощутив в себе это чувство, наоборот – расстраивается, что допустил такое. Но упрекать себя за это не надо. Нужно просто перенаправить энергию, которую мы тратим в другое русло.

Обычно раздражение по поводу того, что у кого-то что-то получилось или он обладает чем-то, что хочется нам, имеет три основы. Это желание иметь что-то конкретное, плюс ощущение несправедливости, что у кого-то есть то, что нужно нам, а у нас нет. И наконец, третья – когда мы недоброжелательно относимся к тому, кого назначили соперником.

По словам психотерапевта, чаще всего зависть – это попытка сравнить, ощущение собственной неполноценности и несправедливости.

"Зависть – это ревность к чужому успеху", – подчеркнула эксперт.



Понять, что завидуешь кому-то, несложно. Например, можно ловить себя на скрытой радости от чужих неудач. И наоборот, злиться, когда у других что-то получается, и пытаться обесценить их успехи, приписывая их везению, например.

Не самые красивые чувства, согласитесь. Однако силы и энергию, которую мы тратим на зависть, можно переправить на что-то полезное. Легализованная зависть, которую мы признали, может помочь нам вспомнить или найти цель, которую когда-то подавили, потеряли, забыли.

Кроме того, опираясь на зависть, можно сказать себе, что тоже можешь добиться желаемого, а раздражение и обиду переплавить в уверенность в себе и радость. И тогда энергия злости станет полезной и будет не разрушать, а наоборот, подталкивать к цели.

Легализовать зависть можно, пишет "Пятый канал". Нужно признаться самому себе, что завидуешь, и понять, чему – это и будет триггер, который может оказаться вашей собственной потребностью. Ну а после нужно объективно рассмотреть собственные способности и найти им применение. Но в любом случае дорога начинается с первого шага: осознать в себе негативные эмоции и разрешить их себе – начало. После уже проще будет переплавить их в осознание своих возможностей.

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